Palermo | operaio ferito a Monte Pellegrino

Palermo - Monte Pellegrino : soccorso operaio ferito [GALLERY] : Tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano in azione stamattina su Monte Pellegrino per soccorrere un operaio infortunato nella zona del Volo dell’aquila. L’incidente è avvenuto intorno alle 07:40 mentre una squadra di operai della ditta che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza sopra il cimitero dei Rotoli stava percorrendo un sentiero. Uno di loro, un uomo di 31 anni originario di Siracusa, è scivolato sbattendo e procurandosi ...