Noto deejay muore schiantandosi contro una porta a vetri | cercava di aiutare la sua

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Lutto nel mondo della musica: ilaustraliano, Adam Sky, nome d’arte di Adam Gary Neat, è morto mentrediZoia Lukiantceva, la sua assistente personale, che si era ferita cadendo dalla terrazza della villa privata in cui si trovavano a Bali, in Indonesia. Correndo da lei per soccorrerla, il 42enne ha sfondato una, ferendosi al braccio destro. “Ha rito un solo taglio ma ha all’arteria. Probabilmente è morto dissanguato“, ha spiegato il comandante della polizia di Kuta Sud, Doddy Monza.Secondo la polizia, l’incidente è avvenuto venerdì sera, ma il corpo delè stato scoperto solo sabato mattina dopo che lo staff del resort di lusso dove si trovavano ha trovato la Lukiantceva, in mezzo ai cespugli con una gamba rotta. La donna è sopravvissuta alla caduta ed è statata in ospedale, ma il dj è stato ...