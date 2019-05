Microsoft | “Gli assistenti virtuali domani dialogheranno come fossero persone”

repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) All’evento per sviluppatori Build 2019, la multinazionale americana ha presentato le sue nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale

WindowsItalia : Windows 10 è disponibile in molti colori: impostare i filtri colore aiuta le persone con disabilità visive a ricono… - Albarotto : Tra gli annunci di Microsoft alla Build 2019 anche quelli legati al futuro di Edge, a testimonianza di quanto il br… - GraziaCalciano : Starbucks collaborerà con Microsoft per il tracciamento tramite #blockchain della produzione di caffè. Per gli scet… -