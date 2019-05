Matteo Renzi: “A che titolo Salvini fa cancellare video da telefono ragazza? In gioco libertà” (Di martedì 7 maggio 2019) Il senatore del Pd, Matteo Renzi, annuncia di aver presentato un'interrogazione al Senato sul video-selfie di una ragazza con Matteo Salvini: dopo il filmato il ministro dell'Interno ha ordinato di cancellare il video. Renzi accusa: "A che titolo Salvini ordina di cancellare un video e le forze dell’ordine strappano il telefonino a una ragazza? Ho fatto una interrogazione al ministro dell’Interno. Mi dovrà rispondere in Senato, non con un selfie. Non è in gioco una banalità ma una libertà personale”.



