Libia | Serraj a Roma incontra Conte ' Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar'

Libia - vertice Conte-Al Serraj/ "Presto vedrò Haftar" : premier Tripoli in tour Ue : Libia, vertice Conte-Serraj a Roma: 'presto conto di vedere anche Haftar'. La soluzione, la guerra e le vittime: tour premier di Tripoli nelle Capitali Ue

Libia - anche durante il Ramadam continua battaglia per Tripoli. Domani Serraj da Conte : Nonostante l'inizio del Ramadan e un appello dell'Onu per una tregua umanitaria di almeno una settimana, il generale Khalifa Haftar ha spronato i suoi soldati a proseguire la battaglia per la conquista di Tripoli. In un comunicato letto ieri sera in tv da un portavoce dell'Esercito nazionale libico di cui e' comandante generale, Haftar ha chiesto a militari e soldati "di proseguire la battaglia della lotta contro il terrorismo", riporta il sito ...

Libia : visita lampo di Serraj in Italia - incontrerà Conte : Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli Fayez al-Serraj incontrerà il premier Italiano Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Serraj arriva in Italia per chiedere il sostegno contro l'...

Libia - domani a Roma il vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...

Libia - oggi Serraj a Roma vedrà Conte : 9.34 Missione a Roma per Fayez Serraj. Il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli sarà ricevuto oggi dal premier Conte. La visita a Roma di Serraj avviene a poco più di un mese dall'avvio dell'offensiva contro Tripoli del generale Haftar, costata finora la vita a centinaia di persone.Nei giorni scorsi Conte e Serraj hanno avuto diversi colloqui telefonici per discutere della situazione: l'Italia insiste per un cessate il fuoco al ...

Conte sulla Libia : 'Né con Serraj né con Haftar - ma con il popolo' - : Il premier da Pechino, dove partecipa al Forum Belt and Road: "Il mio governo mira alla stabilizzazione del Paese, ho detto più volte che la situazione militare non è affidabile"

Conte su Libia : "Né a favore di Haftar né di Serraj" : ... perché la violenza genera violenza, rancore risentimento e più si protrae e più si allontana e diventa difficile recuperare la soluzione politica". Politica internazionale, ma anche questioni ...

Conte : «Né con Serraj né con Haftar - sulla Libia parlerò anche con Putin» Video : Il premier: «Miriamo alla stabilizzazione del Paese, e l’opzione militare non è affidabile. Dobbiamo lavorare a una soluzione politica, che non può che passare da un cessate il fuoco immediato»

