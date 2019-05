I guai del Pil | la crisi dei dazi e la domanda interna che langue | perché l' economia

Sarri chiede la permanenza di Higuain per il rilancio del Chelsea : Gonzalo Higuain primo tassello del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Già, perché la qualificazione Champions dei Bleus ha fatto salire improvvisamente le quotazioni del tecnico alla guida tecnica della squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport «In questo momento il Chelsea ha ancora la spada di Damocle della sentenza Fifa a condizionarne i piani futuri. Il club ha fatto ricorso contro il blocco di mercato e, al momento, non sa come potrà ...

Fondi Lega - Salvini “inguaia” i Bossi. Pg impugna l’assoluzione del Senatur e figlio : Va estesa anche a Umberto Bossi e al figlio Renzo la querela presentata dal leader della Lega Matteo Salvini solo nei confronti dell'ex tesoriere del movimento Francesco Belsito. Lo sostiene la Procura generale di Milano che ha impugnato la sentenza con cui a gennaio la Corte d'Appello ha assolto per improcedibilita' i due Bossi, 'salvati' dalla mossa del vice premier, e ha condannato l'ex tesoriere a 1 anno e 8 mesi e 750 euro di multa. I tre ...

United - addio Champions - Passo falso dell'Arsenal - Higuain trascina il Chelsea al terzo posto : Il p enultimo turno della Premier League dice tanto in chiave Champions League . Il Chelsea batte 3-0 il Watford e vola al terzo posto, superando il Tottenham, ora a -1. L'Arsenal pareggia 1-1 contro ...

Venezuela - guaidò riconsce il fallimento del colpo di stato - : Il leader dell'opposizione e autoproclamato capo dello stato ad interim Juan Guaidò, in un'intervista pubblicata oggi dal Washington Post, ha ammesso che il colpo di stato in Venezuela è fallito a ...

Udinese-Inter - Vecino salta il match della Dacia Arena : infortunio muscolare per il giocatore uruguaiano : Il club nerazzurro ha reso noto che il centrocampista uruguaiano salterà la sfida con l’Udinese per una contrattura al retto femorale della coscia destra Niente Udinese-Inter per Matias Vecino, il centrocampista uruguaiano ha accusato un problema muscolare che non gli consentirà di scendere in campo alla Dacia Arena. A comunicarlo è il club nerazzurro con una nota su Twitter: “Vecino non farà parte della lista dei convocati di ...

Lega di governo e di riciclaggio : il rapporto dell'indagine di Bankitalia che inguaia Salvini : Sui soldi del partito finiti in società controllate dal Lussemburgo indaga anche via Nazionale. Ecco il rapporto riservato che mostra un giro vorticoso di pagamenti con al centro i due commercialisti di fiducia del leader Esclusivo: così Matteo Salvini ha fatto sparire tre milioni "

"In Venezuela nasca un governo di transizione. Elezioni entro un anno" : la road map del rappresentante di guaidó in Italia : Il Venezuela sta vivendo un momento cruciale della sua storia. Il Paese è tra due fuochi e la domanda che tutto il mondo si pone è: "Cosa succederà ora?". Ha provato a rispondere Rodrigo Diamanti, il rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti umanitari in Europa e membro della delegazione in Italia. Sentito da Formiche, dà la sua versione dei fatti e spiega cosa potrebbe accadere nelle prossime ore:Siamo in ...

CAOS VENEZUELA/ Sangue e spari nel primo giorno della rivolta di guaidó : In VENEZUELA è scoppiata la rivolta contro Nicolas Maduro. Juan Guaidó invita la popolazione a lottare per la libertà e si inizia anche a sparare

Venezuela : il ministro dell'Interno Salvini dice di essere vicino al golpista guaidó : ... come si concilia un colpo di Stato con il concetto di democrazia organica che porta ordine e disciplina, che pare essere tanto caro al ministro Salvini? Autore Alberto Valli Categoria Politica

Salvini : via Maduro - accanto al popolo del Venezuela e a guaidò : Roma, 30 apr., askanews, - "Per il bene del popolo Venezuelano e dei tantissimi italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra ci auguriamo una ...

Chi è Leopoldo Lopez - il volto dell'opposizione liberato di militari e mentore di guaidò : La fase finale della rivolta contro Nicolas Maduro è iniziata con la notizia della liberazione di Leopoldo Lopez dagli arresti domiciliari, ad opera di militari che si sono schierati con Juan Guaidò. Lopez, premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 2017 con l'opposizione democratica venezuelana, coordinatore nazionale del partito Voluntad Popular, è stato condannato a 14 anni di carcere, tramutati in arresti ...

MotoGp - Iannone non affretta i tempi : “guai a commettere l’errore di fare il passo più lungo della gamba” : In vista della gara di Jerez de la Frontera, Iannone ha sottolineato come non commetterà l’errore di voler fare tutto troppo in fretta con la sua Aprilia La MotoGp inizia il ciclo europeo di gare, preparandosi a scendere in pista a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna. Marc Marquez sarà ovviamente l’uomo da battere, considerando che vorrà riscattare la caduta che ad Austin gli ha tolto una vittoria quasi ...

In Venezuela guaidó dice di avere l'appoggio dell'esercito : In un video trasmesso dalla base aerea La Carlota in Caracas il presidente dell’Assemblea Nazionale e proclamato presidente a interim Juan Guaidó è apparso attorniato da militari. Assieme a lui c'era anche Leopoldo López: leader del suo partito che sta scontando ai domiciliari una condanna a 13 anni

HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della "BBC", Maurizio Sarri ha colto l'occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la