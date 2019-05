Calendario Coppa del Mondo biathlon 2020 | date | programma e orari Mondiali ad Anterselva

Coppa d’Africa 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2019 : il Calendario e le date delle tre tappe. Il programma completo : Sarà una Coppa del Mondo di Canottaggio tutta europea, quella che scatterà nel fine settimana a Plovdiv, in Bulgaria: il calendario, composto come al solito di tre tappe, si snoderà infatti interamente nel Vecchio Continente. Nelle acque bulgare si gareggerà dal 10 al 12 maggio, poi ci sarà uno stop di oltre un mese. Il massimo circuito mondiale infatti vedrà il secondo appuntamento a Poznan, in Polonia, dove le gare si terranno nel fine ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : in Cina la seconda tappa del Calendario. Incognita Mixed Team : Il Tiro a segno planetario si è dato appuntamento a Pechino, per il secondo meeting della Coppa del Mondo 2019. Nel poligono che ospitò le Olimpiadi del 2008, e in questi anni è stato riutilizzato varie volte per gare di CdM, i migliori interpreti di pistola e carabina si affronteranno nelle varie specialità in programma; a caccia di vittorie e di piazzamenti utili per andare a cogliere i pass olimpici che qualificano a Tokyo 2020. I padroni di ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Medellin 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dal 21 al 29 aprile i migliori arcieri del Mondo voleranno in Colombia per la prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco outdoor, appuntamento molto importante in preparazione dei Campionati del Mondo di giugno in Olanda. La Coppa del Mondo di quest’anno sarà composta da quattro tappe già stabilite e da una finale ancora con data e sede da definire, con il primo round in programma a Medellin nella prossima settimana. ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Tashkent 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Nel weekend del 19-21 aprile si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica, l’appuntamento è a Tashkent (Uzbekistan) dove andranno in scena i concorsi generali individuale e per i gruppi oltre alla varie Finali di Specialità. Non c’è tregua per l’universo dei piccoli attrezzi che sarà assoluto protagonista anche nel fine settimana di Pasqua, l’Italia sarà però presente con un contingente ...

Semifinali Coppa Italia 2019 : data - Calendario e tabellone : Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone data Semifinali Coppa Italia 2019 I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la Coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla Semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 aprile. LEGGI ANCHE: ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Pechino 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Prosegue la Coppa del Mondo di Tiro a segno, che la prossima settimana farà tappa a Pechino, in Cina: in ciascuna delle finali individuali saranno in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo, ad eccezione della pistola automatica maschile da 25 metri, che assegnerà addirittura tre carte olimpiche. Di seguito il programma completo con l’indicazione dell’ora italiana: Martedì 23 aprile 03:00 – 04:15 10m Air Rifle Women Relay ...

Vela - Coppa del Mondo Genova 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo i primi due appuntamenti di Enoshima e Miami, la Coppa del Mondo 2019 di Vela si trasferisce a Genova dal 16 al 21 aprile per la terza e penultima tappa stagionale prima delle Finali di Marsiglia. Si preannunciano cinque giornate di regata molto intense sulla costa ligure, con i migliori interpreti di otto classi olimpiche (mancheranno solo le tavole dell’RS:X) che si sfideranno in uno dei primi eventi di rilievo dell’anno in ...

Calendario Coppa Italia 2018-2019 : tabellone ottavi - quarti e semifinali : Calendario Coppa Italia 2018-2019: tabellone ottavi, quarti e semifinali Date e Calendario completo Coppa Italia 2019 tabellone ottavi, quarti, semifinali e finale Coppa Italia 2019 La Coppa Italia giocherà il quarto turno a partire dal 4 Dicembre. Ma sarà a partire dal 12 Gennaio che entrerà nel vivo. In quell’ occasione vedremo infatti schierate per gli ottavi di finale le otto teste di serie della manifestazione, vale a dire e prime ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Pesaro 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica ritmica farà il proprio debutto nel weekend del 5-7 aprile, la massima competizione itinerante riservata ai piccoli attrezzi farà tappa alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (già conosciuta in passato come Adriatic Arena). Appuntamento in Italia per un fine settimana che si preannuncia palpitante e avvincente, le Farfalle cercheranno di vincere di fronte al proprio pubblico e se la dovranno vedere con le migliori ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Tiro a volo assegna altre carte olimpiche, anche se l’Italia è ormai alla ricerca della qualificazione a Tokyo soltanto nel trap maschile (che qualificherebbe anche la coppia nel trap misto) e nello skeet femminile. Si gareggia dal 7 al 15 aprile ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su ISSF TV. Di seguito il calendario completo della tappa: Domenica 7 aprile 08:15 Trap ...