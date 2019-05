Anticipazioni Trono Classico - Giulia bacia Manuel e Giulio : Tina si infuria : Uomini e Donne Anticipazioni Trono Classico, Giulia bacia tutti: Tina Cipollari perde la pazienza e attacca Manuel Il pubblico presente alla registrazione di Uomini e Donne oggi ha assistito ad un acceso diverbio tra Tina Cipollari e Manuel, il corteggiatore di Giulia Cavaglia. Il motivo dello scontro? L’opinionista, stando alle Anticipazioni pubblicate da Il Vicolo […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Giulia bacia Manuel e ...

Anticipazioni Uomini e donne del 7 maggio : si registra il Trono Classico - forse una scelta : Mancano solo poche settimane alla fine della stagione 2018-19 ed il momento dei verdetti si avvicina per i tre protagonisti del Trono Classico. Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno poco tempo a disposizione per decidere il nome del corteggiatore preferito da continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno definitivamente spente. A differenza di quanto accaduto al termine della prima parte della ...

UOMINI E DONNE - REGISTRAZIONE/ Anticipazioni : scelte annunciate oggi? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni REGISTRAZIONE Trono Classico del 7 maggio: le scelte saranno annunciate proprio oggi pomeriggio?

Anticipazioni Il Trono di spade 8x05 : il Nord contro la regina Lannister : Ieri alle 3 di notte è andata in onda in anteprima mondiale, la quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache di ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. La puntata è stata ricca di colpi di scena, dalla morte di Rhaegal, il secondo drago di Daenerys Targaryen fino alla morte della fidata consigliere della Madre dei Draghi, ...

GAME OF THRONES 8 - TRONO DI SPADE/ Anticipazioni 6 maggio 2019 : chi sopravviverà? : GAME of THRONES 8, Anticipazioni 6 maggio 2019. Il TRONO di SPADE, il Re della Notte avanza: i non morti riusciranno a limitare le azioni di Melisandre.

Anticipazioni U&D - trono over : clip audio inchioderebbe Simona e Stefano : Lo scorso primo maggio è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. La puntata, infatti, si è incentrata principalmente sull'uscita di scena di tre volti molto noti della trasmissione, Rocco Fredella, Michele Loprieno e Roberta Di Padua. Inoltre è stato dedicato ampio spazio alla nuova frequentazione di Gemma Galgani e si è messo un bel punto ...

Uomini e Donne Anticipazioni, scelta in arrivo al Trono Classico la prossima settimana! Le Anticipazioni del Trono Classico della prossima settimana annunceranno una nuova coppia di Uomini e Donne, possibilmente! Gli ultimi indizi infatti lasciano pensare che si registrerà una scelta. Non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma proveremo a ipotizzare chi sceglierà martedì prossimo.

Uomini e Donne Anticipazioni, Maria Antonietta litiga ancora con Marcello Nuove Anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne! Nella puntata registrata questa settimana, e che vedremo in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta Maria Antonietta alzarsi in piedi e litigare con Marcello. La Dama sembra proprio non aver preso bene la fine

Puntata del Trono Over ricca di colpi di scena quella registrata oggi negli studi di Uomini e Donne. Dopo una discussione accesa tra Tina e Gemma, che come al solito se ne sono dette...

U&D : Anticipazioni Trono Classico di venerdì 3 maggio : Domani alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda, come ogni giorno, il dating show di Mediaset Uomini e Donne, condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, nella puntata di domani assisteremo ad un nuovo appuntamento con il Trono Classico. In particolare, nella puntata di domani, si parlerà delle due troniste, la napoletana Angela Nasti e la torinese Giulia Cavaglia. Per quanto riguarda la 19enne napoletana, ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Angela Nasti in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta vicino alla scelta. La Cavaglia ha portato Giulio e Manuel a casa sua. Angela Nasti in lacrime per un corteggiatore! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: due coppie in studio! Andrea porta in esterna solo Natalia e Klaudia! Sono da poco terminate le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Vi sveliamo in anteprima che in studio ci saranno alcuni graditi ospiti e per la

Anticipazioni Il Trono di spade 8x04 : la battaglia con Cersei : Domenica alle 3 di notte, in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda la terza puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade. Nella serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin abbiamo assistito finalmente alla grande "battaglia di Grande Inverno", in cui dopo una lunga notte è stato ucciso il Re della Notte. Ma finita la ...

Uomini e Donne Anticipazioni: Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta sempre più confusi Continua l'esperienza per Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Gestire i ragazzi e le ragazze che sono nel programma a corteggiarli, però, sta risultando ad entrambi decisamente difficile. Oggi, che negli studi Elios è stata registrata l'ultima puntata del Trono Classico, la