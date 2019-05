Video Benevento Padova | 3-3 | highlights | patavini retrocessi | Serie B

ilsussidiario

(Di lunedì 6 maggio 2019), risultato finale 3-3,:e gol della partita, giocata al Vigorito nella 37e penultima giornata diB.

matteosalvinimi : Ora insieme agli amici di Pietrelcina (Benevento), scambiando due parole in piazza?? - Sercit1 : RT @matteosalvinimi: Ora insieme agli amici di Pietrelcina (Benevento), scambiando due parole in piazza?? - GiusiBrischetto : RT @matteosalvinimi: Ora insieme agli amici di Pietrelcina (Benevento), scambiando due parole in piazza?? -