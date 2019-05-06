romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 09.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 06-05-2019 ore 09:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 8:20 Simon DALLA… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 08:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA ED INCOLONNARSI DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO QUINDI RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 08:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE TRA LE RUGHE E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINUIANA VERSO Roma PASSIAMO AL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA IN ESTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI NEL TRATTO A24 Roma TERAMO E NOMENTANA E ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 19.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SU VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI. PER LAVORI E’ CHIUSA VIA CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 18.50 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SU VIA APPIA SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 18.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASTEL GIUBILEO E SALARIA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 17.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASTE GIUBILEO E SALARIA E TRA TIBURTINA E L A24 Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SU VIA APPIA CI SONO CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio A PONTECORVO SI STA SVOLGENDO IL 33° TROFEO SAN GIOVANNI BATTISTA PER L’OCCASIONE VERRANNO ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELLE VIE INTERESSATE ALL’EVENTO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 15.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio A Roma ALLO STADIO OLIMPICO SI STA SVOLGENDO LA 35 IMA GIORNATA DI SERIE A Lazio-ATALANTA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER LE MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI RIAPERTO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO TRAFFICO SCORREVOLE CODE SULLA SALARIA A PASSO CORESE IN DIREZIONE DI Roma SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E Roma FIUMICINO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A Roma, PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRAICA CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 9.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA Regione, ATTENZIONE PERò PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CODE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA NEL FRUSINATE SI STA TENENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY ...