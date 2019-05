Scherma | spada azzurra in ottima salute Ora aspettiamo uno sprint a squadre

Scherma : cdm spada - Navarria 2/a a Cali : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Azzurri protagonisti nel GrandPrix FIE di spada maschile e femminile svoltosi a Cali, valido per la coppa del mondo. Il tricolore è stato infatti presente sul podio di entrambe ...

Scherma - Fichera e Navarria sul podio nella spada al Grand Prix Fie : Grand Prix Fie in corso di svolgimento in quel di Cali, Colombia: Mara Navarria e Marco Fichera si sono classificati rispettivamente seconda e terzo L’Italia è stata la Nazione protagonista del Grand Prix Fie di spada maschile e femminile svoltosi a Cali, in Colombia. Il tricolore è stato infatti presente sul podio di entrambe le gare, grazie a Mara Navarria che ha conquistato il secondo posto nella prova di spada femminile, ed a ...

Scherma - Rossella Fiamingo : “Si pensa che io sia una macchina - ma avevo bisogno di nuovi stimoli. Con la squadra di spada vogliamo Tokyo 2020” : Quando conta, lei c’è sempre. Lo ha già dimostrato ampiamente nel corso di una carriera ricca di successi e arrivata solo (forse) al giro di boa. Ci piace pensare che il ritorno sul podio in Cina non sia esattamente un caso, conoscendo la sua propensione per i “grandi” eventi, proprio alla vigilia del periodo legato alla qualificazione olimpica, che si è aperta ufficialmente il 1° aprile 2019 (farà testo il ranking a squadre per stabilire il ...

Scherma - Coppa del Mondo di spada maschile : l’Italia si ferma ai quarti di finale : Scherma, Coppa del Mondo di spada maschile: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Federico Vismara non sono andati oltre i quarti Si ferma ai quarti di finale l’avanzata dell’Italia di spada maschile nella gara a squadre che conclude la tappa di Buenos Aires del circuito di Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, reduce dal secondo posto nella gara individuale, e da Marco Fichera, Enrico ...

Scherma - Cdm : Italia sul podio con le squadre di sciabola e con quella di spada femminile : ROMA - Tre podi per l'Italia nella coppa del mondo di Scherma. E' terza la sciabola femminile a Sint Niklaas, in Belgio, e quella maschile a Budapest. Stesso risultato per la spada femminile a Chengdu.

Scherma – Coppa del mondo di spada : Italia femminile terza nella gara a squadre di Chengdu : Scherma: azzurre terze nella gara a squadre di Coppa del mondo di spada a Chendgu L’Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del mondo di spada femminile. Le azzurre guidate dal ct Sandro Cuomo salgono sul terzo gradino del podio al termine della tappa cinese del circuito mondiale, grazie proprio alla vittoria contro la Cina col punteggio di 31-28 nell’assalto che è valso il terzo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : trasferte in Argentina e Cina per la spada : Dall’Argentina alla Cina. La Coppa del Mondo di spada ritorna con due appuntamenti, uno a Buenos Aires (uomini) ed uno a Chengdu (donne). Queste saranno anche le ultime gare prima della pausa fino a maggio, quando comincerà la fase di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Momento molto positivo per gli spadisti azzurri, che saranno protagonisti sulle pedane argentine. In stagione finora sono arrivati quattro podi con altrettanti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana dedicato alla spada - le convocazioni dell’Italia. Azzurri in Argentina - spadiste di scena in Cina : fine settimana interamente dedicato alla spada per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. La spedizione azzurra sarà impegnata in un doppio appuntamento: le donne infatti scenderanno in pedana a Chengdu, in Cina, mentre gli uomini saranno impegnati a Buenos Aires, in Argentina. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo guiderà la spedizione delle azzurre, dove le più attese saranno la campionessa mondiale Mara Navarria e l’argento olimpico ...