In deciso calo i mercati europei | Milano inclusa

deciso calo per la batteria Honor 10 : colpa dell’aggiornamento di febbraio? : Trend piuttosto chiaro quello che si sta creando attorno al tanto popolare Honor 10, device lanciato sul mercato poco meno di un anno fa e in grado di conquistare apprezzabili quote di mercato anche in Italia. Nel corso delle ultime settimane, anche sulle nostre pagine è stato possibile parlare dell'aggiornamento di febbraio, con un pacchetto software sulla carta secondario e non in grado di rivoluzionare l'esperienza di utilizzo che abbiamo ...