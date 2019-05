huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Si è più antifascisti se si va al Salone del Libro o se lo si boicotta? Il modo migliore per combattere Salvini e il salvinismo imperante èa Torino e protestare oppure fare uno strenuo Aventino? Su queste domande si sta consumando in queste ore il primo dibattito, o se volete, la prima spaccatura a sinistra su come ci si contrappone al neofascismo. Un dibattito che è scoppiato in quel mondo dell’intellighenzia che è stato l’elemento propulsore dell’esigenza di un cambio di passo nei confronti del pericolo sovranista. Da una parte chi ha deciso dinonostante la presenza della casa editrice dichiaratamente fascista e dall’altra chi non ha voluto mischiare la sua presenza con quella dell’editore nostalgico mussoliniano. Da una parte Montanari, Settis, Zero Calcare, Wu Ming e Piumini. Dall’altra Murgia, ...

stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - mgmariella : RT @HuffPostItalia: E' più antifascista andare o non andare? - HuffPostItalia : E' più antifascista andare o non andare? -