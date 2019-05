Cos' è il Ramadan e quando inizia | la data non è uguale in tutti i Paesi

Cos 'è il Ramadan e quando inizia : la data non è uguale in tutti : Domenica 5 maggio è inizia to il mese sacro per il popolo di fede musulmana: un digiuno che coinvolgerà più di 1,5 miliardi...

Ramadan - Cosa succede nel mese del digiuno dei musulmani : Ramadan è il nome del nono mese dell’anno lunare musulmano. È il mese comunemente identificato come quello del digiuno, ma la definizione è riduttiva. Quest’anno inizia domenica 5 maggio, con la Luna nuova, per oltre 2 milioni e mezzo di musulmani in Italia, il 4% della popolazione, e per oltre un miliardo e mezzo nel mondo. LA PRESCRIZIONE Una prescrizione coranica, spiega l’enciclopedia Treccani, stabilisce che in questo mese, nel quale ...