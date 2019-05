Conte aspetta la Juve | sarebbe la sua primissima scelta RUMORS

World War Z dal successo inaspettato alla roadmap dei Contenuti post-lancio : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha annunciato la prima fase della roadmap dei contenuti post-lancio di World War Z (scopritelo nella nostra recensione), il co-op shooter ispirato al film di Paramount Pictures. Dopo aver celebrato più di 1 milione di unità vendute durante la prima settimana di lancio su PlayStation4, Xbox One e Windows PC (tramite Epic Games Store), il team World War Z offrirà nuove modalità di ...

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma : starebbe aspettando la Juve : In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà ...

Roma - tutti vogliono Conte. In Inghilterra sono sicuri : sta aspettando lo United : Il matrimonio tra Antonio Conte e la Roma si potrebbe celebrare se non dovessero insorgere ostacoli dell'ultima ora. I giallorossi hanno avviato i contatti con il tecnico già da qualche mese, gli ...

Roma - Pallotta aspetta Conte la sfida è con la Juve : Ne rimarrà soltanto una. E probabilmente non sarà il Bayer Monaco. Nel gioco più appassionante di questo inizio Primavera, ossia scoprire quale sarà la prossima panchina sulla quale siederà Antonio ...

Caso Siri - Di Maio : «Lasci». Salvini : «Conte non ha chiesto le dimissioni». E il premier : non serve aspettare una sentenza : «No». Così il vicepremier Matteo Salvini risponde ai giornalisti che gli chiedono se il premier Giuseppe Conte avesse chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per ...

Decreto crescita - pressing di Conte : la Ue non aspetta. Piano per sostituire Tria dopo il voto : Di più, lanciando un attacco all'apparato del Mef al pari dei 5Stelle: 'Abbiamo messo i soldi per i risparmiatori truffati, ora la burocrazia del ministero dell'Economia partorisca il Decreto. ...

Antonio Conte - la sentenza sul Chelsea che libera l'ex ct : torna in Italia? Chi lo aspetta a braccia aperte : C' è tutto un giro di allenatori che è incredibilmente emozionante (qui sarcasmo) e, tra l' altro, del tutto teorico. La gente si incontra al bar (sport) e non dice «Tizio ha giocato bene, Caio è una pippa» ma «arriva Conte? Eh? Eh? Eh?». La questione Conte Antonio interessa molto i frequentatori de

Isola dei Famosi 2019 - diretta semifinale : Luca Vismara eliminato 'Non me l'aspettavo - sono Contento per Marina' : Su canale 5 semifinale dell ' che seguiamo come sempre in diretta su . Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni contro tutti. I due naufraghi sospesi attaccano tutti gli altri concorrenti. Tra strategie ...

Salario minimo europeo - Macron lo propone e trova Conte inaspettato alleato : Salario minimo. Macron sposa una delle rivendicazioni dei “gilet gialli” e, per guadagnare voti, in vista delle elezioni europee del 26 maggio, gli dà una veste euro unitaria. Il presidente francese, infatti, propone che un minimo legale di retribuzione oraria venga introdotto in tutti gli Stati europei. Il suo livello, inoltre, dovrà essere fissato ogni anno dalla comunità degli Stati membri, al fine di evitare quel fenomeno di “dumping ...

Roma - Monchi Contestato. La replica : 'Poi vi vengo a prendere uno a uno'. DiFra aspetta l'esonero : c'è Ranieri : Al francese è stato gridato: 'Altro che campione del mondo, sei veramente scarso'. Qualche battuta ironica pure a Florenzi, anche alcuni tifosi hanno cercato di rincuorarlo. Solo richieste di selfie ...