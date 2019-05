Asse Cairo-De Laurentiis contro la Superlega di Agnelli

ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2019) AdnKronos – “Non ero sicuro di poter andare ma vista l’importanza della cosa domani sarò anch’io a Madrid. Credo sia importante essere molto rigidi: rispetto alla ‘Super Champions europea’ ho sentito cose che non mi piacciono affatto, sarebbe un modo per sviluppare un calcio di élite che esclude però la gran parte delle squadre e si limita ad alcune, per di più scelte”. E’ la presa di posizione del presidente del Torino, Urbano, in relazione al progetto dellaeuropea di cui si discuterà domani nella capitale spagnola. “Da voci che ho sentito non ci sarebbe neanche più la competizione forte per andare in Champions o in Europa League – prosegue il presidente del Torino ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 – ci andrebbero solo quelle ‘unte dal signore’. ...

