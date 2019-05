adnkronos

(Di lunedì 6 maggio 2019) ... soprattutto, nazionale, un'immediata azione di sblocco dello stock delle opere ferme possa incidere in positivo sull'occupazione e, più in generale, sull'economia del Paese". Per la Confederazione ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Appalti, l'appello di Confindustria ' - fisco24_info : Appalti, l'appello di Confindustria : La confederazione degli industriali in audizione al Senato: 'Riaprire cantie… - BinaryOptionEU : Appalti, l'appello di #Confindustria -