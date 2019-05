15 gadget perfetti per eliminare lo stress

wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’ansia è una brutta bestia. Indomabile, impossibile da addomesticare e, purtroppo, ben lontana dall’essere una specie in via d’estinzione, anzi. Per l’homo multitasking è bene correre ai ripari, facendosi dare una mano dai tanti escamotage antidisponibili sul mercato. Accessori da maneggiare, manipolare, plasmare e tirare con palmi, dita e unghie, per un effetto lenitivo che abbasserà lo stato di nervosismo e sarà sempre a portata di mano.Dalle palle plasmabili in silicone ripiene di palline colorate (ciascuna in una nuance rilassante consigliata dalla cromoterapia) ai baccelli tipo edamame da schiacciare per fare fuoriuscire il fagiolino (e con esso lo), il mercato pullula di acerrimi nemici dell’ansia. Da eleggere come migliori amici del benessere psicofisico spiccio. E per i palati vintage, imperdibili sono la mitica molla Slinky che ipnotizza facendo le scale e ...

