W Series - Hockenheim | Gara | Chadwick completa il dominio con la vittoria

motorsport.motorionline

(Di domenica 5 maggio 2019) W: la cronaca Alla partenza, lasi era imposta fin da subito al comando, ma al tornantino è arrivata leggermente lunga e permettendo così a Sarah Moore d'imporsi in ...

Milly_Sunshine : La mia opinione sul primo appuntamento della W Series (spoiler: per me non è né il benehhhh assolutohhhh né il male… - F1inGenerale_ : W Series | Jamie Chadwick si aggiudica la vittoria del primo round ad Hockenheim. Quindicesima Vicky Piria… - DBDeiman : Jamie Chadwick rispetta i pronostici e vince la prima storica gara della W Series ad Hockenheim. Troppo facile per lei #WSeries -