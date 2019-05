Siri | sulle dimissioni Salvini sfida ancora i 5 Stelle | ‘Serve rinvio a giudizio In

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Caso Siri - Salvini a Conte : «Mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia» : Caso Siri, continua a distanza il braccio di ferro tra il premier Conte e il vice Salvini. «Mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia». Così...

Caso Siri - Salvini a Conte : 'Mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : Caso Siri , continua a distanza il braccio di ferro tra il premier Conte e il vice Salvini . 'Mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia'. Così Matteo Salvini a ...

Salvini su caso Siri : 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : 'Ci aspettiamo che non si arrivi al voto, ci aspettiamo un gesto di maturita' politica che finora purtroppo non c'e' stato da parte della Lega: che Siri faccia un passo indietro prima del Consiglio ...

Caso Siri - Salvini a Conte : "Mi sfidi sulle tasse" : All’indomani delle parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio che ha chiesto le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, Matteo Salvini replica durante un comizio in piazza. Il ministro dell’Interno e vicepremier è impegnato nel suo tour elettorale in Emilia Romagna ed a Fidenza (Parma) è salito sul palco per parlare ai cittadini del luogo. "Siri? Non ho tempo per beghe e polemiche, chiedetelo a Conte - ha dichiarato ai ...

Salvini sul caso Siri : Conte mi sfidi sulle tasse non su fantasie : "Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione. Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla decisione del premier Giuseppe Conte di proporre al prossimo Cdm la revoca della nomina del sottosegretario leghista Armando Siri. "Non ho tempo da perdere in polemiche. Gli italiani - ha ribadito - mi chiedono meno ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Siri - Salvini : 'Qualcuno ha tempo da perdere in polemiche. Sfidiamoci sulle tasse - non sulla fantasia' : Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono ...

Salvini sul caso Siri : "Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia" : “Conte mi sfida sul caso Siri? sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”, risponde così Matteo Salvini a chi gli chiede della posizione di Conte su Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Dopo giorni di impasse il premier ha annunciato che al prossimo Consiglio dei ministri proporrà le dimissioni del fedelissimo del ministro ...

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega pure sulle province : se le rivuole trovi altro alleato : Il vicepremier torna a parlare anche delle province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

Siri salvo dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Siri - incontro a sorpresa con il premier nella notte. Attesa per la decisione sulle dimissioni : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Conte deciderà sulle dimissioni di Siri. Presto l'incontro col sottosegretario : Quando lo farò entra in gioco l'etica pubblica, le ragioni della politica e si possono prendere decisioni anche prima di una sentenza passata in giudicato perché la politica ha una sua logica - ha ...

Conte deciderà sulle dimissioni di Siri. Presto l'incontro : Quando lo farò entra in gioco l'etica pubblica, le ragioni della politica e si possono prendere decisioni anche prima di una sentenza passata in giudicato perché la politica ha una sua logica - ha ...