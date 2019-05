Se gli ambientalisti litigano sui gas emessi dalle mucche

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Anna Muzio Con maiali e pecore producono il 14,5% di emissioni globali: colpa dell'aerofagia che affligge i mammiferiInquinano come una macchina ma non sono meccaniche, non hanno bisogno di benzina ma vivono d'erba. Sono lee i bovini in genere.Secondo la Fao, il bestiame che comprende anche maiali, pecore, capre e altri animali è responsabile per circa il 14,5 per cento delle emissioni globali di gas serra. E i bovini contribuiscono per la gran parte, perché emettono dai 100 ai 140 chilogrammi all'anno di metano. Che per la cronaca è gas perniciosissimo, più dell'anidride carbonica: ha un potenziale inquinante rispetto all'effetto serra di 25 volte superiore e una capacità nel trattenere il calore di 30 volte maggiore, anche se è molto meno presente nell'atmosfera. Se pensiamo che al mondo ci sono da 1,3 a 1,5 milioni di bovini, la situazione si fa per così ...

