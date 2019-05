Salvini assicura | non ci saranno le dimissioni di Siri

Governo - Salvini rassicura : dopo il voto non cambierà nulla : Milano, 24 apr., askanews, - Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini è alle prese con un lungo tour di pre-campagna elettorale in vista delle consultazioni europee del 26 maggio 2019. ...

Salvini assicura : "Nessuna crisi" : "Sto mettendo a punto nuove regole per andare a cercare i falsi invalidi e depennare i medici che certificano false invalidità. Penso ad un decreto d'urgenza contro i taroccatori dei falsi certificati. Per radiare medici condannati, così gli passa la voglia. Poi ho sul tavolo un dossier quasi finito sulle truffe agli anziani. E quelle agli over sono 65mila. Penso ad un fondo per le vittime. Secondo lei uno che lavora a questi ...

"L'Iva non aumenterà - abbasseremo le tasse" - assicura Salvini : "L"Iva non aumenterà. Punto": lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Questo è l'impegno della Lega. "Siamo al governo per abbassare le tasse - ha aggiunto Salvini - non per aumentarle come hanno fatto gli altri governi".

Matteo Salvini assicura : “L’Iva non aumenterà - i soldi della flat tax arriveranno dalla crescita” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al termine del vertice a Palazzo Chigi con Di Maio e Conte, assicura che "l’Iva non aumenterà, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi". E per quanto riguarda la flat tax, i soldi arriveranno "dalla crescita perché siamo uno dei paesi migliori al mondo".Continua a leggere

Per gli alleati europei Salvini oggi è più un rischio che una rassicurazione : Specchio delle mie brame, chi è la più bella destra del reame? Marine non va dal Truce lunedì. Orbán nemmeno. Si fanno fotografare con lui, un modello, un amico, un alleato. Ma per il resto piede di ...

Salvini e Conte rassicurano : uno scatto allontana la crisi : Dalle grandi opere alle autonomie, le divergenze nella maggioranza restano diverse. L'ultimo fronte di scontro è sulla famiglia, con la Lega in prima linea nella difesa del Congresso di Verona e il M5S che ha bollato la manifestazione come "da sfigati".Attacchi diventati ora sempre più frontali. Con il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora che non risparmia critiche al Carroccio. E in particolare al ministro per la Famiglia, Lorenzo ...

Revenge porn - Salvini assicura 'Diventerà reato. È una nostra battaglia'. Conte 'Subito la legge' : ROMA - Prima le liti in Aula . Il voto contrario alla proposta dell'opposizione sul Revenge porn. Poi una marcia indietro sostanziale. Con Luigi Di Maio che annuncia: 'Martedì voteremo sì'. E Matteo ...

I pentiti del revenge porn. Dopo Di Maio anche Conte e Salvini assicurano che una legge si farà : Giuseppe Conte stringe i tempi per la creazione di una legge sul "revenge porn" e assicura i voti della maggioranza. Su Facebook scrive: "Alcune forze di opposizione hanno già presentato un testo, anche le forze di maggioranza e il governo stesso sono pronti: sarebbe importante che queste norme fossero votate subito, da tutti i parlamentari, donne e uomini, di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione. Una battaglia di ...

Salvini esulta : '7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!'. Conte rassicura sul Governo : Il momento è complicato anche dall'arrivo della scadenza del Def e quindi della strategia futura di politica economica. Conte non esclude che possa essere rivisto il Contratto di Governo: "possiamo ...

Salvini esulta dopo la vittoria in Basilicata : "7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!". Conte rassicura sul Governo : Matteo Salvini ringrazia. Il filotto di vittorie elettorali prosegue: dopo Abruzzo e Sardegna, il centrodestra si impone anche in Basilicata, con ampio margine. In un tweet, il leader leghista fissa il prossimo obiettivo, il bersaglio grosso: le elezioni europee di fine maggio. "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa" scrive su Facebook il vicepremier e ...

Salvini promette : nel 2019 flat tax anche per le famiglie. Ma dal Mef numeri poco rassicuranti : 'Dopo aver pensato a artigiani, partite Iva e commercianti, ora toccherà ai lavoratori dipendenti', la promessa fatta dal vice premier. Il ministero, però, avverte: costerebbe circa 60 miliardi

Tensioni nella maggioranza - ma Salvini rassicura : 'Governo per 5 anni' : Il ministro dell'Interno escludere che sia in atto una resa dei conti tra Lega e M5s: 'Abbiamo lavorato bene nove mesi e continueremo a farlo', poi torna a chiedere una rapida approvazione del decreto ...

Salvini : Conte mi ha assicurato a giorni decreto sblocca-cantieri : Ai ragazzi che hanno oseguito il corso, Salvini ha detto: per fare politica "ci vuole passione ma anche competenza. Se devi dare un tunnel devi sapere come si fa". 10 marzo 2019 Diventa fan di ...

Salvini assicura che il governo non cadrà sulla Tav : Roma, 9 mar., askanews, - 'L'Italia ha bisogno di un governo che faccia ancora riforme e assicuri lavoro Quindi sulla Tav mon ci sarà nessuna crisi di governo' anche perchè è ancora possibile 'fare e ...