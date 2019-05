Maltempo in Lombardia | bufera di vento e pioggia | danni sul lago di Garda

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Lombardia : chiusa per frana la SS36 - traffico in tilt : Ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia la SS36 che costeggia il lago di Como, a causa di una frana che ha ostruito entrambe le carreggiate della principale via d’accesso alla Valtellina, all’altezza del comune di Lierna (Lecco). La viabilità sul lago è in tilt, con lunghe code verso Lecco e sul principale percorso alternativo, la SP72. I tecnici dell’Anas e i geologi hanno iniziato questa mattina le ispezioni del versante ...

Allerta Meteo Lombardia : Maltempo su tutte le province : Previsto maltempo in Lombardia. Restano confermate le previsioni di forte instabilità fino a venerdì 26 aprile che portano sulla Lombardia vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti. Lo riferisce il report diffuso oggi dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore regionale al Territorio. Nel dettaglio, con la stessa nota è stato emesso un codice di ...

Previsioni Meteo Lombardia : ponte del 25 Aprile all’insegna del Maltempo : “Una vasta area di bassa pressione sull’Europa Occidentale determina tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento. Seguiranno condizioni di variabilità: sabato e lunedì ampi tratti soleggiati e scarsa probabilità di precipitazioni, domenica probabili rovesci, soprattutto sulla parte orientale della regione. Temperature in graduale calo nei valori minimi, senza importanti variazioni ...

Maltempo Lombardia : pericolo valanghe di grado ‘4 forte’ : L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta nelle ultime 24 ore in Valtellina e Valchiavenna ha portato precipitazioni nevose abbondanti in quota, oltre i 1.200 metri, ma i fiocchi (seppure in modo meno consistente) hanno imbiancato anche le localita’ di fondovalle, come il capoluogo Sondrio e la citta’ al confine con la Svizzera, Tirano (Sondrio). Intanto l’ultimo bollettino del Centro regionale nivometeo ...

Maltempo Allerta Arancione in Lombardia e Veneto : Come preannunciato, nel nostro articolo di analisi tra oggi Mercoledì e Venerdì 5 Aprile 2019, una perturbazione atlantica, la prima del mese di Aprile, che apporterà precipitazioni diffuse (intense su parte del Nord e tirreniche) e un rafforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base dei dati disponibili, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso il seguente comunicato, indicante, un avviso di condizioni meteorologiche ...

Maltempo Lombardia : fondi da 18.7 milioni per i danni del 2018 : Ammontano a 18,7 milioni di euro i finanziamenti approvati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale su proposta di Regione Lombardia per un totale di 31 interventi a riparazione dei danni causati dall’ondata di Maltempo che colpì la regione tra il 27 e il 30 ottobre 2018. I 31 interventi riguardano opere strutturali e infrastrutturali prioritarie per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza delle ...

