L’Empoli spera ancora | Diego Farias stende una spenta Fiorentina | crisi nerissima per i

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Basta un gol nel secondo tempo alla formazione azzurra perre la, che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria L’Empoli torna a vedere la salvezza, la formazione di Andreazzolilaal Castellani e si avvicina sensibilmente all’Udinese, fermata sul pari ieri dall’Inter.Jennifer Lorenzini/LaPresseUna vittoria fondamentale, ottenuta peraltro nel derby toscano con i viola, deciso da un guizzo dinel secondo tempo. Prosegue invece ladei viola, che non vincono in campionato dal lontano 17 febbraio. Un periodo davvero complicato per la formazione di Montella, riuscita a rovinare in pochi mesi una stagione che sembrava davvero esaltante. Sorrisi e soddisfazione invece in casa Empoli, la lotta per la salvezza è tutt’altro che conclusa, considerando che sono solo due i punti di ...