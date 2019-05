TelevideoRai101 : Giappone, cala ancora numero di bambini -

Continua are ildiin. Secondo l'ultima indagine governativa, nel 2018 ildelle persone sotto i 15 anni di età è stato di 15,2 milioni, in calo di 180.000 unità rispetto al 2017. Si tratta del 38esimo calo consecutivo e del livello più basso dal 1950, anno in cui sono iniziate le rilevazioni. Il tasso di natalità resta storicamente basso anche a causa della mancanza di supporto per i giovani, che devono fare i conti con lunghi orari di lavoro e alti costi per l'istruzione dei figli.(Di domenica 5 maggio 2019)