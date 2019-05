Falcon Age VR Recensione | la caccia con il Falco in VR

Falcon Age : Recensione e Gameplay Trailer : Dopo Ghost Giant, quest’oggi vogliamo portarvi nuovamente nella realtà virtuale con la Recensione di Falcon Age, che abbiamo avuto modo di giocare per voi in questi giorni. Falcon Age Recensione Il gioco inizia all’interno di una struttura, nei panni di una fanciulla tenuta prigioniera da alcuni robot, costretta a svolgere della mansioni per conto di essi. A farle compagnia vi è un falchetto, rimasto ...

Un falco per amico contro un'armata di robot : Falcon Age è disponibile da oggi per PS4 e PlayStation VR : Tramite un comunicato, Outerloop Games è fiera di annunciare che il suo falco n Age è da oggi disponibile su PS4 e PlayStation VR. falco n Age è stato ottimizzato per PlayStation VR (sarà possibile utilizzare i contro ller di movimento o un normale Dualshock 4), ma sarà completamente fruibile anche senza di esso. Gli sviluppatori hanno voluto dare a tutti l'opportunità di godersi il gioco, con diverse soluzioni pensate per tutti dispositivi e ...

Falcon Age : l'action adventure per PS4 e PS VR ha una data di uscita : L'evento State of Play di Sony, andato in onda ieri, è stato piuttosto criticato dai fan, tuttavia durante la trasmissione sono emerse alcune notizie interessanti, come, ad esempio, la data di uscita dell'interessante Falcon Age per PS4 e PS VR.Outerloop Games presentò il titolo lo scorso anno descrivendolo come un action adventure. Come riportato in una precedente news, "il gioco ci vede nei panni di Ara, che dovrà imparare a combattere, ...