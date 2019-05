Da un buco nero getti di materia in tutte le direzioni

evento Stelle e scienza : Tutto sull'immagine del buco nero in M87 : É già annoverata come foto del secolo la spettacolare immagine del buco nero super massiccio al centro della galassia M87, realizzata dall' Event Horizon Telescope . Come è stata ricostruita questa ...

Sondaggio Noto a #Cartabianca - Lega e M5s in caduta libera : i numeri del "buco nero" : Il gradimento dell'area di governo è in caduta libera. Lo conferma il Sondaggio di Antonio Noto per #Cartabianca su Raitre in vista delle prossime elezioni europee: Lega e Movimento 5 Stelle insieme perdono il 2%, portando la maggioranza al 52 per cento. Più marcata la flessione della Lega, che scen

Quando un buco nero mangia una stella di neutroni : ... che mostra dove le onde gravitazionali hanno più probabilità di essere state generate, e hanno inviato queste informazioni in forma di allerta pubblica, in modo che gli astronomi di tutto il mondo ...

Quando un buco nero si mangia una stella di neutroni : ... che mostra dove le onde gravitazionali hanno più probabilità di essere state generate, e hanno inviato queste informazioni in forma di allerta pubblica, in modo che gli astronomi di tutto il mondo ...

Astrofisica - getti impazziti dal buco nero del sistema binario V404 Cygni : “spray” di plasma che seguono traiettorie anomale : Guidato da James Miller-Jones dell’International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), un gruppo di ricercatori ha osservato nel dettaglio i getti che sfrecciano dal buco nero del sistema binario V404 Cygni a quasi 8 mila anni luce dalla Terra in direzione della costellazione del Cigno. Pubblicato oggi sulla rivista Nature, lo studio dimostra che questi getti si comportano in un modo mai visto prima: le due emissioni di materiale si ...

Astrofisica : osservate “oscillazioni” di un buco nero a 8mila anni luce dalla Terra : Un buco nero alquanto “movimentato” oscilla ad 8mila anni luce dalla Terra: emette getti di materia in più direzioni, in modo regolare, quasi alla velocità della luce. L’oggetto è noto da decenni, ma le variazioni nel tempo dei getti sono state osservate ora, per la prima volta, da esperti del International Centre for Radio Astronomy Research, guidato da James Miller-Jones, della Curtin University (Australia). Gli autori si ...

Osservato un buco nero “esuberante” che oscilla come una trottola : Emette getti di materia in più direzioni, quasi alla velocità della luce e con regolarità. come un orologio cosmico. E questo buco nero ‘esuberante’ oscilla come una trottola a 8.000 anni luce dalla Terra. Le variazioni nel tempo di questi getti sono state osservate per la prima volta dal gruppo del Centro internazionale per la ricerca in radioastronomia (Icrar), coordinato da James Miller-Jones, dell’Università australiana ...

Se ci trovassimo davanti a un buco nero - cosa vedremmo davvero? : (foto: National Science Foundation via Getty Images) di Matteo Cerri, professore associato di fisiologia all’università di Bologna Un’immagine mi resta impressa: l’occhio di Sauron sapientemente montato sulla prima foto di un buco nero. Sauron vede tutto, ma potrebbe vedere anche un buco nero? I giornali dell’ultimo periodo si sono riempiti di articoli che spiegano come non sia possibile vederne uno perché la luce non riesce a ...

La galassia M87 e il buco nero : Chiara Righi li aveva già fotografati 4 anni fa : Chiara Righi si è laureata all’Università di Genova nel 2015 con una tesi di Laurea Magistrale in Fisica di ambito “Astrofisica e Cosmologia”, avendo come relatori Andrea La Camera e Silvano Tosi, dell’Università di Genova, e Marco Landoni, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Per la redazione e lo sviluppo della sua tesi, Chiara aveva fotografato, già 4 anni fa, la galassia ellittica gigante M87, recentemente balzata agli onori delle ...

Reporters senza frontiere : la Cina sta esportando nel mondo il 'buco nero' della sua informazione : Da anni tutti i giornalisti cinesi sono obbligati a non parlare di problemi religiosi, etnici, di sindacati liberi e di tensioni nel mondo del lavoro, di inquinamento e violenze. Nel caso che i fatti ...

La Pasqua dei due papi e il buco nero della Chiesa - di P. Schiavazzi - : "Perché cercate tra i morti colui che è vivo?". Dalla veglia della notte l'annuncio liturgico affronta le luci del giorno e si confronta stridente con il necrologio della cronaca, sul filo dei fusi orari, assumendo un contorno geopolitico: Sri Lanka, nello scenario horror e tragico bilancio degli attentati last minute. Mediterraneo e Medio Oriente. Inferni africani e ...

La Pasqua dei due papi e il buco nero della Chiesa : "Perché cercate tra i morti colui che è vivo?". Dalla veglia della notte l'annuncio liturgico affronta le luci del giorno e si confronta stridente con il necrologio della cronaca, sul filo dei fusi orari, assumendo un contorno geopolitico: Sri Lanka, nello scenario horror e tragico bilancio degli attentati last minute. Mediterraneo e Medio Oriente. Inferni africani e limbi caraibici."Quando Ti senti vecchio, con la tristezza ... i ...

Debito pubblico - Artom e Cottarelli : "Quei 28 miliardi di buco nero" : In ogni caso l'appello al governo e al ministero dell'Economia è quello di " fare chiarezza e sollevare il velo di opacità" . Intanto il fardello del nostro Debito crescerà di 35,7 miliardi quest'...

Pagelle Juventus : Emre Can buco nero - Ronaldo sfortunato : TORINO - Ecco le Pagelle dei giocatori della Juve relative alla vittoria dei bianconeri con la Fiorentina che è valsa lo scudetto. SZCZESNY 6 Un'uscita da brivido nel primo tempo, mette la fi rma sul ...