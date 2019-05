Come impostare il blocco degli aggiornamenti di Windows 10 con stopUpdates10 : Con l’arrivo di Windows 10 su tutti i PC moderni una delle operazioni più frustranti è stata completamente automatizzata, in nome della sicurezza: gli aggiornamenti. Sebbene non dovrai più preoccuparti dell’installazione degli aggiornamenti, non puoi nemmeno disabilitare gli aggiornamenti di Windows 10 facilmente Come avveniva in passato (dove bastava impostare Windows Update Come disattivato per […] Come impostare il blocco ...

Come impostare le risposte automatiche su WhatsApp : Come impostare le risposte automatiche su WhatsApp in modo tale da perdere meno tempo possibile? Questa evenienza si manifesta con determinati messaggi che si possono ricevere sotto forma ad esempio di domanda e che possono essere esauditi in modo automatizzato. Oppure, si può impostare una risposta automatica su WhatsApp nel caso in cui fossimo impegnati […] L'articolo Come impostare le risposte automatiche su WhatsApp proviene da ...

Come impostare filtro famiglia su Netflix : Netflix offre contenuti adatti a tutti, grandi e piccini. Proprio per l’incolumità di questi ultimi, sulla famosa piattaforma streaming è possibile attivare il filtro famiglia. In questo articolo vi mostreremo Come impostare filtro famiglia su Netflix. leggi di più...