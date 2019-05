Aereo si incendia atterrando a Mosca : dieci feriti e una vittima : Una fonte della Tass riferisce che una persona è morta nell’atterraggio di emergenza dell’ Aereo Sukhoi Superjet dell’Aeroflot, andato in fiamme all’aeroporto moscovita di Sheremetyevo. L’ Aereo era decollato da Sheremetyevo diretto a Murmansk ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo. Funzionari citati dall’agenzia Interfax afferm...

