WTA Rabat | primo torneo in carriera vinto dalla Sakkari

(Di sabato 4 maggio 2019) Mariahail suoWTA sconfiggendo la britannica Konta in quel diMariaconquista iltitolo dellaimponendosi nelWta di(terra, montepremi 250.000 dollari). La greca, numero 51 del mondo, supera in finale la britannica Johanna Konta, numero 47 del ranking Wta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1 in un’ora e 57 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo WTAinsembra essere ilsu SPORTFAIR.

