Udinese-Inter streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

juvedipendenza

(Di sabato 4 maggio 2019)– Trasferta in Friuli per l’di Luciano Spalletti, che va a far visita all’di Igor Tudor nell’anticipo serale del sabato della 35ª giornata di Serie A. Parecchi indisponibili per Tudor: sono fuori dai convocati Barak, Behrami, Ingelsson, Opoku, Troost-Ekong e Fofana, mentre è recuperato Ter Avest. Il tecnico croato pensa all’arretramento di Stryger-Larsen in … More

franbellino : Sky - Udinese-Inter, Lautaro e Gagliardini dal 1'. Vecino con il Chievo - - footy90com : Lautaro #Martinez To Start Over Icardi In Udinese-Inter - SempreInter #Inter ???? #Serie_A - fifinhoso : RT @SimoTarantino: Domani nel post Udinese-Inter -