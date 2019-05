Taranto | tensione davanti ai cancelli dell’ex Ilva Lanci di fumogeni e bottiglie contro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Era iniziato come un corteo rumoroso, ma pacifico: bambini, famiglie, studenti, associazioni provenienti dae da altre parti d’Italia insieme a scandire che il futuro pere per altre regioni dello stivale deve cambiare. In qualche migliaio si sono ritrovati in piazza Gesù Divin Lavoratore, nel cuore del quartiere Tamburi, e hanno sfilato percorrendo lo stradone che conduce all’ingresso. Per circa un chilometro il corteo, nonostante la pioggia battente, ha urlato cori e sloganil Governo ei veleni della fabbrica, ma una volta arrivati dinanzi aidello stabilimento siderurgico le cose sono degenerate: prima ilo diall’interno del muro della fabbrica, poi il tentativo di scardinare ie infine gli scontri con le forze dell’ordine. Un momento di altissimadurante il quale non sono stati pochi i manifestanti ...

