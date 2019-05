Spalletti | «Lautaro e Icardi insieme? Le scelte le faccio io»

Udinese-Inter - Spalletti : “Icardi-Lautaro insieme? Abbiamo degli equilibri…” : Pareggio per l’Inter nel match in trasferta contro l’Udinese, al termine della partita arrivano le dichiarazioni di Spalletti ai microfoni di DAZN: “Non Abbiamo sofferto niente, Abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: l’Udinese, così facendo, è ripartita qualche volta in più. Non è che ci abbiano pressato di più, dovevamo fare di più nel secondo tempo perchè loro ...

Udinese-Inter 0-0 Segui la diretta Spalletti sceglie Lautaro - fuori Icardi : L'Udinese ha l'opportunità di fare un grosso passo in avanti verso la salvezza conquistando i 3 punti nella sfida del sabato sera, ma alla Dacia Arena arriva un avversario fortissimo, l'Inter, a sua ...

Udinese-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : fuori Icardi - Spalletti si affida a Lautaro : Udinese-Inter diretta live – Si gioca il secondo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. Di fronte Udinese e Inter, due squadre con obiettivi diversi. Friulani che hanno disperato bisogno di punti in chiave salvezza, nerazzurri per blindare definitivamente il terzo posto. formazioni ufficiali Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, ...

Inter - Spalletti pensa alla coppia Icardi-Lautaro : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , starebbe valutando di schierare in coppia dal 1' minuto, nella sfida di stasera contro l' Udinese , Icardi e Lautaro Martinez.

Radaelli - l'uomo che ha cresciuto Lautaro : 'Vinta la scommessa Inter - nonostante Spalletti...' : Ha preso una decisione considerevole scegliendo l'Inter, una delle squadre più importanti del mondo. E ha vinto la scommessa, ha avuto ragione lui. Oggi è calciatore sul quale i nerazzurri contano e ...

Inter - Icardi-Lautaro : Spalletti riapre il duello : Icardi e Lautaro, Lautaro e Icardi. Luciano Spalletti ha di fatto riaperto ieri sera un ballottaggio che sembrava chiuso e che a questo punto durerà fino a fine stagione. Da un lato l'esigenza di non ...

Inter-Juventus - dalle 20.30 La Diretta Niente Lautaro - Spalletti sceglie Icardi : Si gioca a San Siro alle ore 20.30 del sabato una delle partite più affascinanti del nostro campionato, la sfida tra Inter e Juventus; i nerazzurri, reduci dall'1-1 casalingo con la Roma, devono ...

Inter - Lautaro : “Mio padre contro Spalletti? Gli risposi così. Con Icardi…” : E’ arrivato quest’estate dal Sudamerica ben consapevole che avrebbe dovuto sudare per un posto da titolare, visto che il suo ruolo è lo stesso di Icardi. Ma, anche a causa dei problemi tra l’Inter e l’argentino, si è inserito bene diventando importante per Spalletti. Ora Lautaro Martinez si gode il momento e spera di essere decisivo anche stasera contro la Juve. Intervista esclusiva sulle pagine odierne di Gazzetta ...

Inter-Juventus - le probabili formazioni : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : INTER JUVENTUS probabili formazioni: Lo scontro tra Inter e Juve propone anche la sfida tra due allenatori ancora giovani ma gia’ di grande esperienza come Spalletti e Allegri. Nel corso della sua carriera di allenatore, Luciano Spalletti ha dovuto affrontare la Juventus ben 26 volte. La Vecchia Signora non è mai stata clemente con il […] L'articolo Inter-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti si affida a Lautaro Martinez ...

Spalletti - Lautaro o Icardi? Sono pronti : MILANO, 26 APR - ''Se Lautaro giocherà? Chi gioca domani non si dice. Sono tutti a disposizione, si Sono allenati bene. Visto che siamo nel mondo di internet, hanno passato una settimana connessi. Il pallone è sempre online. E più Sono connessi, più posSono apprendere notizie e trovare le posizioni giuste''. Il tecnico dell'Inter Luciano ...

Inter - Spalletti : 'Lautaro e Icardi possono giocare insieme. Ronaldo? Abbiamo gente pronta per lui' : Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport : ' Cosa ho detto alla squadra su Ronaldo? Si rischia di mettere troppe notizie se si parla dei singoli. gente tipo quella che Abbiamo noi ha uno spessore tale che può confrontarsi con un ...

Serie A - Inter : Perisic-Icardi-Lautaro - così Spalletti ha blindato la Champions : Ma di chi è questo tridente? No, non è della Curva, che in campo almeno uno dei tre non vorrebbe vederlo neppure in cartolina. Non è un pass stagionale, perché s'è visto poco e niente e vale giusto lo ...

Spalletti sceglie Lautaro - Icardi fuori : MILANO, 20 APR - Luciano Spalletti ha scelto Lautaro Martinez: Mauro Icardi, contro la Roma a San Siro in quello che potrebbe essere uno spareggio Champions, si accomoderà in panchina. L'ex capitano, ...

Roma-Inter - Spalletti in conferenza stampa : “Lautaro o Icardi? Stanno entrambi bene” : Luciano Spalletti protagonista in conferenza stampa alla vigila di Inter-Roma, le parole dell’allenatore nerazzurro “Trovarsi a 6 giornate dalla fine a lottare con una squadra del valore della Roma significa aver ridotto il gap con le squadre che negli ultimi anni hanno occupato il podio del campionato. Per noi è importantissimo. Ci arriviamo con la corda tirata a modo giusto, né moscia e nemmeno troppo tirata che rischia di ...