Sondaggi | l' effetto dei continui litigi sul gradimento di Salvini e Di Maio

Sondaggi - l'effetto dei continui litigi sul gradimento di Di Maio e Salvini : L'indice di gradimento dei due leader è in calo, in compenso però il consenso di Lega e 5 Stelle resta molto alto. Il punto...

Sondaggi EUROPEE/ Lega primo partito - 32% - : Siri effetto zero - altalena M5s-Pd : SONDAGGI elezioni EUROPEE, la Lega è il primo partito e il caso Siri non impatta, M5S pare abbia recuperato, il Pd non riesce a rilanciarsi.

Sondaggio Tecnè - già finito l'effetto Zingaretti : crollo Pd. Numeri pesantissimi : l'effetto Zingaretti è morto sul nascere. Il Pd è già calato al 20 per cento in uno scenario in cui anche la Lega scende al 31,9 per cento mentre il M5s recupera qualcosina e sale al 21,4. Carlo Buttaroni, presidente dell'istituto di sondaggi Tecnè, in una intervista a ItaliaOggi spiega che "sia Mat

Sondaggio - nel Pd non esiste l'effetto-Zingaretti : mese drammatico - di quanto risale il M5s : Parlavano di "effetto Zingaretti". Tutti entusiasti. Eccolo: il Pd cresce dello 0,5% rispetto a febbraio. Appena lo 0,3 in più rispetto alle elezioni politiche dell' anno scorso. Poca roba. Il presidente della Regione Lazio punta a ricompattare la sinistra cercando di riportare a casa quell' elettor

Sondaggi elettorali Index : nessun effetto Basilicata per la Lega : Sondaggi elettorali Index: nessun effetto Basilicata per la Lega La vittoria in Basilicata non ha avuto alcun effetto benefico sul consenso della Lega. Secondo l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita, il Carroccio, anziché crescere, cala dello 0,3% al 34,5%. Salvini si può però consolare con la legittima difesa che ieri è diventata legge grazie al via definitivo del Senato. “È un bellissimo giorno per gli ...

Sondaggi elettorali Piepoli : effetto Zingaretti sul Pd : Sondaggi elettorali Piepoli: effetto Zingaretti sul Pd L’elezione a segretario di Nicola Zingaretti ha già avuto i suoi primi benefici effetti sul partito. Il Pd, uscito malconcio dalle Politiche del 4 marzo 2018, è tornato a respirare e a rivedere la luce. I Sondaggi lo danno in crescita e vicino ormai ad agganciare il Movimento 5 Stelle. Swg già dà per fatto il sorpasso. Uno dei pochi istituti demoscopici che vede ancora una netta ...

Sondaggio Swg - allarme rosso : effetto-Zingaretti - dove vola il Pd. Le cifre impensabili : Effetto Zingaretti? Dopo le primarie del 3 marzo, che hanno sancito la vittoria del governatore del Lazio nella corsa alla segreteria del Pd, con l' uscente Maurizio Martina e l' outsider Roberto Giachetti ben distanziati, il partito rimonta nei sondaggi. E secondo la Swg, che ogni lunedì fornisce u

L'effetto delle primarie Pd sui Sondaggi politici : ... quella che l'anno scorso vide il PD alleato con +Europa, Insieme e Civica Popolare alle elezioni, a divenire la seconda area politica del Paese, pur se ancora molto lontana dall'area di centrodestra,...

Sondaggi elettorali - effetto primarie : il Pd di Zingaretti sale al 19 - 3 % : Se si votasse oggi il Pd di Zingaretti raggiungerebbe il 19,3% delle preferenze, ancora in crescita dell'1,1% rispetto alla settimana scorsa. La forbice tra Pd e M5S si restringe: il Movimento di Di Maio è al 23,2%, percentuale in calo dello 0,6% rispetto alla rilevazione Emg Acqua della scorsa settimana.Continua a leggere