Auto : Sara Safe Factor 'corre' in Sicilia : ROMA, 4 MAG - Fa un salto nel futuro e porta ai giovani il mondo dell'elettrico il terzo appuntamento 2019 di Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole. Martedì 7 maggio alle 9.00 il progetto sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti ...

Auto : Sara Safe Factor 'corre' in Sicilia : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Fa un salto nel futuro e porta ai giovani il mondo dell'elettrico il terzo appuntamento 2019 di Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole. Martedì 7 maggio alle 9.00 il progetto sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti ...