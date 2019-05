Mercato Napoli | la moglie di Trippier è in città | indizio di mercato

forzazzurri

(Di sabato 4 maggio 2019), ladiè in: i dettagli Secondo quanto riferisce SKY Sport per le vie dellaspunta un possibiledi: nei giorni dell’incontro tra Aurelio de Laurentiis e Mino Raiola per discutere il futuro di Lorenzo Insigne, è stata avvistata Charlottedel terzino del Tottenham classe 1990, che piace davvero molto alla dirigenza partenopea.Ne ha parlato anche Ancelotti in conferenza stampa, senza però dare conferma sulla presenza delladel calciatore in. La signoraè venuta in Italia per vedere il capoluogo campano, le strutture e le scuole per i bambini. Notizia indicativa in chiavesull’interesse del giocatore e della famiglia.Leggi ancheAncelotti in conferenza: “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già ...

CorSport : #Napoli, intesa totale: #Lozano firma per cinque anni???? - FrancoMater2 : @francodomicolo Esatto. Ma poi sono anche stupidi perchè il #Napoli è imprevedibile sul mercato. Io capisco più que… - ric_cowboys : RT @CorSport: #Napoli, intesa totale: #Lozano firma per cinque anni???? -