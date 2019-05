Forte calo della povertà in Italia nel 2018 | un milione di disagiati in meno

Poveri - "Nel 2018 in Italia Forte calo delle persone in difficoltà economica" : Diminuiscono le persone in difficoltà economica: secondo le ultime tabelle costituiscono l'8,4% della popolazione a fronte del 10,1% del 2017, il dato migliore dal 2010 ma resta il peggiore tra i big dell'Ue

Comunali - il voto in 34 città siciliane : iniziato lo spoglio - Forte calo di affluenza : Seggi chiusi in 34 comuni siciliani , dove si è votato per il rinnovo di sindaci e consigli Comunali. Sono stati 469.474 gli elettori chiamati alle urne. Caltanissetta è stato l'unico capoluogo di ...

Sicilia - Forte calo affluenza alle urne : In Sicilia dopo la chiusura dei seggi nei 34 comuni chiamati al voto per rinnovare sindaci e consigli si registra un forte calo di affluenza: ha votato il 56,86% (248.243) dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo al voto, e' andato alle urne il 56,70 % degli elettori l'8,16% in meno rispetto alle precedenti comunali. I dati sono contenuti nel report affluenza del sito della Regione Siciliana. A Castelvetrano, comune sciolto per ...

Petrolio - prezzi in Forte calo su ipotesi aumento produzione OPEC : forte correzione al ribasso per i prezzi del Petrolio. Il WTI americano sta lasciando sul terreno quasi 4 punti percentuali scivolando a 62,73 dollari al barile. Stessa performance negativa per il ...

Meteo Lombardia : domani poco nuvoloso - ma minime in Forte calo : domani tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, con residua instabilità sui settori orientali e sulle Alpi di confine. Domenica transito di una depressione da nordovest, con afflusso di aria fredda: ventoso e variabile con rovesci sparsi sui settori centro.orientali, temperature in calo. Lunedì tempo soleggiato sui settori occidentali, locali rovesci sulla parte orientale. Martedì ancora tempo relativamente fresco, ma stabile. Secondo ...

Meteo : Lombardia - domani poco nuvoloso ma minime in Forte calo (2) : (AdnKronos) - Domenica cielo variabile, con addensamenti più frequenti sulle Alpi di confine e sulle Prealpi e relativa fascia pedemontana; altrove poco nuvoloso con annuvolamenti sparsi. Rovesci sparsi ed intermittenti sui settori centro-orientali, fino al mattino più frequenti sulla parte alpina,

Petrolio : Forte calo a New York - -2 - 2% : ANSA, - NEW York, 26 APR - Petrolio in forte calo a New York scambiato a 63,89 dollari, -2,2%,. 26 aprile 2019 Diventa fan di Tiscali

Borsa Italiana - in Forte calo il controvalore degli scambi del 23/04/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,09 miliardi di euro, in deciso ribasso, -18,23%,, rispetto alla seduta precedente che ...

Male il comparto viaggi e intrattenimento - -4 - 94% - - in Forte calo Juventus : Rosso per il settore viaggi e intrattenimento a Milano , che si discosta dal buon andamento del comparto viaggi e intrattenimento europeo . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 44.700 in ...

FrancoForte : netto calo registrato da GEA Group : A picco il Gruppo manifatturiero tedesco , che presenta un pessimo -2,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GEA Group più pronunciata ...

Il diesel non piace più agli italiani : vendite in Forte calo nel 2019 : Il 2019 decisamente non è l'anno del diesel. Le statistiche parlano chiaro: gli italiani sono indecisi sugli acquisti e a risentirne maggiormente sono le auto alimentate a gasolio. Solo i primi tre mesi del 2019 hanno mostrato una riduzione delle vendite del 26,1% e le ragioni di questo trend sono svariate. Tra i blocchi del traffico previsti in diverse città, le campagne in favore delle auto ecologiche e gli incentivi maggiori per l'acquisto di ...

Nexi - debutto in Forte calo in Borsa : MILANO - debutto debole per Nexi in Borsa, dove le azioni della matricola dell'anno segnano un forte calo a fronte di listini piatti. SEGUI IL TITOLO IN Borsa 'Credo che la quotazione di Nexi debba ...

Madrid : Bankia in Forte calo : Aggressivo avvitamento per Bankia , che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Bankia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento ...