Ecco le 26 azzurre convocate nel primo raduno in vista del Mondiale

Sport invernali : Con Brignone - Pellegrino e De Fabiani Ecco le squadre agonistiche azzurre 2019/2020 : Sono state ratificate dal presidente della Fis, Flavio Roda, le squadre agonistiche azzurre per la stagione 2019 / 2020 , nelle quali sono presenti molti atleti e tecnici valdostani. Nello Sci alpino, ...

Fed Cup – Russia-Italia - Ecco le scelte dei capitani : Camila Giorgi ko fra le azzurre! : Tathiana Garbin costretta a fare a meno di Camila Giorgi e con Sara Errani a mezzo servizio: ecco le scelte della capitana azzurra in vista di Russia-Italia di Fed Cup Nelle ultime ore si è svolto il sorteggio che ha definito l’ordine degli incontri di Russia-Italia , sfida valida per evitare la retrocessione dal World Group II di Fed Cup. Le azzurre saranno impegnate nel weekend nella delicata trasferta sulla terra rossa della CSKA ...

Calcio femminile - Ecco le 'figu' sui Mondiali : per la prima volta ci sono anche le Azzurre : La raccolta uscirà dunque due mesi prima della partita inaugurale del Mondiali femminili di Francia, in programma dal 7 giugno prossimo, a Parigi con Sky Sport che trasmetterà in diretta tutte le ...