Dance of Death | Du Lac & Fey Recensione

Dance of Death Du Lac and Fey : Recensione e Gameplay Trailer : A partire da questo mese Dance of Death Du Lac and Fey è disponibile su Steam, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su questo nuovo punta e clicca, rivolto a tutti gli appassionati del genere. Dance of Death Du Lac and Fey Recensione Dance of Death trasporta il giocatore nella Londra del 1888, periodo in cui Jack lo squartatore si aggirava per le strade di Whitechapel. Nel gioco vestiamo i panni di ...