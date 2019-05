Bournemouth-Tottenham 1-0

Premier League - Tottenham sconfitto dal Bournemouth : Champions a rischio per gli Spurs : La squadra di Pochettino viene stesa dal Bournemouth, un ko che mette a rischio la partecipazione degli Spurs alla prossima Champions Il Tottenham finisce al tappeto in casa del Bournemouth e si complica la vita nella lotta per un posto in Champions League. Nella penultima giornata di Premier League, gli Spurs son caduti a causa del gol dell’olandese Aké al 91′. La squadra di Pochettino ha pagato la doppia inferiorità numerica ...