Tre feriti in una sparatoria a Napoli | gravi un pregiudicato e una bambina

Napoli - spari in strada : Tre feriti : 19.00 spari tra la folla in piazza Nazionale a Napoli. Tre i feriti tra i quali una bambina di 3 anni. Uno dei tre feriti, un pregiudicato di 32 anni, probabilmente bersaglio dell' attacco, raggiunto da 6 proiettili è ricoverato al 'Loreto Mare' in gravi condizioni. La bambina, colpita soltanto di striscio è stata trasportata all' ospedale pediatrico Santobono. Ferita anche una 50enne, nonna della bambina. La Polizia indaga sul fatto.

Sparatoria a Napoli - Tre feriti. Gravissimo un uomo : Tre persone rimaste ferite nel corso di una Sparatoria a Napoli. Un uomo, un trentaduenne con diversi precedenti penali è in condizioni gravissime. E’ stato colpito da tre proiettili ed è stato trasportato all’ Ospedale “Loreto Mare”. La Sparatoria è avvenuta tra la folla avvenuta poco prima delle 17.30 all’ angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, in zona Vasto. Tracce di sangue ...

Scontri a Torino tra No Tav e polizia - Tre feriti : Tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C'e' stato qualche spintone, e il movimento No Tav ha gridato "vergogna, fuori la Digos dal corteo". Poi sono scoppiate tensioni tra forze dell'ordine e un gruppo di No Tav. Scontri e tafferugli in seguito ai quali due ...

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : Tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...