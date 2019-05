Province | i servizi rimasti nel limbo dopo la riforma a metà di Delrio | ‘Su strade e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il caos lo ha creato la, appesa adal ddl Boschi affossato dal referendum costituzionale. Il governo Renzi ci aveva scommesso tutto, tanto da non preoccuparsi di cosa sarebbe accaduto in caso di bocciatura. Poi arrivata. Così lo smantellamento era già iniziato e invece, a cinque anni di distanza, leche non dovevano esserci più restano e resistono. E gestiscono ancorapubblici essenziali, come scuole e viabilità, ma con minori stanziamenti e personale. In balia anche di un riordino delle funzioni, iniziato nel 2015, portato avanti in maniera disomogenea da Milano a Reggio Calabria. Due amministrazioni a guida leghista – Lombardia e Veneto – hanno di fatto riassegnato tutte le funzioni agli enti intermedi, mentre altre (è il caso della Toscana) le hanno trattenute. Ne viene fuori un quadro frastagliato al quale si è cercato di trovare una ...

