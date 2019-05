Migranti | la nave Mare Jonio denuncia | “Due barconi sono stati bloccati dai libici

Migranti - stop ai soccorsi per la nave Mare Jonio : La Guardia Costiera ha vietato alla Mare Jonio di effettuare attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando l'imbarcazione non si adeguerà "alla normativa di settore". La decisione è arrivata al ...

Migranti - la Guardia Costiera diffida la nave Mare Jonio : stop alle operazioni : L’unità Mare Jonio, il giorno 19 aprile u.s. a seguito di una avaria non meglio precisata ad un generatore, è stata ispezionata nel porto di Marsala da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave in materia di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria.?? In esito a tale ispezione il Comandante è stato ...

Migranti : Mediterranea - 'nona ispezione Guardia costiera su Nave Jonio' : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - “Ieri il comando generale di Roma della Guardia costiera, ha disposto una ispezione sulla Mare Jonio. Nel provvedimento si parla di una "avaria" alla nostra Nave, ma questa notizia è del tutto priva di fondamento. È stata invece il pretesto per una "visita" durata sett

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Viminale ci ha notificato direttiva ad navem' : Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Ieri il Viminale ci ha notificato la direttiva 'ad navem' destinata al nostro Comandante. Quanto sia singolare il provvedimento è sotto gli occhi". Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea della nave Mare Jonio, ripartita nei giorni scorsi per il salv

La nave Alan Kurdi attracca a Malta e non a Lampedusa : i 64 Migranti trasferiti in 3 paesi : Come era stato affermato nei giorni precedenti, la nave della ONG tedesca Sea Eye Alan Kurdi stava trasportando un totale di 64 migranti ed era in attesa di un permesso di sbarco in Italia quando, dopo undici giorni di indecisione sulla meta e di negazioni da parte del nostro Paese, le autorità maltesi hanno deciso di accordare l’attracco della nave all’isola. Subito dopo le dichiarazioni di un possibile sbarco in Italia, il vicepremier Salvini ...

Migranti - il vescovo di Palermo Lorefice incontra Casarini : "Sono con voi della nave Mare Jonio" : Il capo della missione che ha soccorso 50 naufraghi racconta il colloquio. "Mi ha detto: ogni vita salvata è un inno a Dio"

Migranti - sbarcano i 64 della Alan Kurdi a Malta. Ma la nave non entrerà in porto. Salvini : “Nessuno arriverà in Italia” : Il governo maltese ha autorizzato lo sbarco degli oltre 60 Migranti – tra cui 12 donne, una incinta, e un bambino – a bordo della nave tedesca Alan Kurdi. La nave era bloccata da più di una settimana al largo della costa. I profughi saranno trasferiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo come confermato dal premier maltese Joseph Muscat. Si rallegra di ciò il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha commentato: ...

Migranti - sbarcano i 64 della Alan Kurdi a Malta. Ma la nave non entrerà in porto : Il governo maltese ha autorizzato lo sbarco degli oltre 60 Migranti a bordo della nave tedesca Alan Kurdi. La nave era bloccata da più di una settimana al largo della costa. I profughi saranno trasferiti in Germania, Francia, portogallo e Lussemburgo. Sbarcheranno i Migranti ma non la Alan Kurdi, imbarcazione della ong tedesca Sea Eye. La nave infatti non sarà comunque autorizzata ad entrare in porto. A bordo ci sono 64 persone, fra cui 12 ...

Migranti : da nave Sea Eye appello a premier Malta - 'ci aiuti' : Speriamo che le menti della politica si calmino presto per fare ciò che è umano. Salvare vite umane. Per favore signor Muscat, ci aiuti', ha twittato la ong.

Migranti - nave Alan Kurdi al largo di Malta 'Aiutateci - il tempo peggiora' : La motonave tedesca Alan Kurdi della Ong Sea Eye, con a bordo 64 Migranti salvati più di una settimana fa al largo di Lampedusa, da 24 ore incrocia lentamente a circa 30 miglia a sud di Malta, al ...

Migranti - nave Alan Kurdi al largo di Malta : "Aiutateci - il tempo peggiora" : Appello della ong tedesca Sea Eye al premier Muscat. Ma per ora il governo dell'isola tace. A bordo della nave 64 profughi, salvati una settimana fa non lontano da Lampedusa

Migranti : da nave Sea Eye appello a premier Malta - "ci aiuti" : ?L'ong tedesca Sea Eye fa appello al premier maltese, Joseph Muscat, perché consenta l'approdo della nave "Alan Kurdi" che vaga nel Mediterraneo da 5 giorni con a bordo 64 Migranti soccorsi al largo della Libia. "Quinto giorno sulla Alan Kurd. Il tempo peggiora. Speriamo che le menti della politica si calmino presto per fare ciò che è umano. Salvare vite umane. Per favore signor Muscat, ci aiuti", ha twittato la ong.

Migranti - il senatore De Falco salirà a bordo della nave dell’ong Mediterranea : “Continuano partenze e morti in mare” : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora al Gruppo Misto, è pronto a partire a bordo della nave Jonio con l’ong Mediterranea per le acque al largo della Libia. De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto protagonista delle operazioni di salvataggio durante il naufragio della Costa Concordia, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso di Migranti in mare. Oggi incontrerà l’armatore della nave Ionio, Alessandro Metz, e gli altri ...

Gregorio De Falco salirà sulla nave Ong Mare Jonio per salvare Migranti in mare : Il senatore, ex M5s e comandante della Capitaneria di Porto ai tempi del naufragio della Costa Concordia, starebbe definendo gli ultimi aspetti tecnici per prendere parte già nei prossimi giorni alla sua prima missione per il salvataggio dei migranti in mare. Sarebbe pronto a partecipare a una delle prossime missioni della nave mare Jonio della ong Mediterranea.Continua a leggere