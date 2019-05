Migranti | i giudici contro il Dl Sicurezza

Migranti - giudici contro il dl sicurezza : Il tribunale civile ha obbligato il Comune di Bologna a iscrivere all’anagrafe due richiedenti asilo. Un precedente identico era avvenuto in Toscana

Migranti : Landini - 'Salvini ricordi che giudici fanno rispettare Costituzione' : Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "Salvini deve sapere che le legge devono rispettare la Costituzione e i giudici fanno rispettare la Costituzione. Quando una legge non rispetta la Costituzione non c'è da cambiare la Costituzione c'è da cambiare la legge perché vuol dire che non va bene e non rispetta i

Migranti - Cassazione : per negare l’asilo politico i giudici devono provare l’assenza pericolo : Per negare l’asilo ad un richiedente deve essere provata l’assenza di pericolo nel paese di provenienza, per respingere le richieste non basterà la base di generiche “fonti internazionali” che attesterebbero l’assenza di conflitti nei paesi di provenienza dei Migranti che chiedono di rimanere in Italia perché in patria la loro vita è a rischio. Lo ...

Migranti - per negare l'asilo i giudici devono provare che nel Paese d'origine non ci sia rischio per la vita : Il caso di un cittadino pakistano potrebbe mettere a serio rischio la stretta sulle concessioni dell'asilo ai mighranti che ne fanno richiesta. E' la Corte di Cassazione ad intervenire disponendo che ...