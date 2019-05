Lungomare di Napoli plastic free | poche multe | lo stop funziona

Napoli - folla di turisti ma pochi vigili : sul Lungomare 'plastic free' ambulanti con bottiglie e monouso : E' stato un Primo Maggio di grande folla nelle strade e nei siti d'arte di Napoli . Negozi aperti, folla e buon tempo in mattinata e nel pomeriggio a Napoli , molti i turisti che hanno af folla to le ...

Napoli - riparte Navigare : 'E a ottobre traslochiamo sul Lungomare ' : La nautica per diversi anni ha avuto forti cali di fatturato ed occupazionali, mentre da circa due anni ha dimostrato di essere uscita dalla crisi e si sta rivelando un valido volano per l'economia ...

Da maggio il Lungomare di Napoli diventerà 'plastic free' : multe fino a 500 euro : Arrivano importanti novità per quanto riguarda la tutela dell'ambiente: qualcosa forse è cambiato nell'animo di ognuno di noi dopo il messaggio lanciato dalla piccola Greta Thunberg, che ha spinto gli studenti di molte parti del mondo a scendere in piazza per manifestare contro l'inquinamento ambientale. Il problema dell'inquinamento è reale ed imminente e se non si prendono provvedimenti al più presto, prima o poi non ci sarà più nulla da dover ...