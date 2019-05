Inter | Juve | Real | tutti pazzi per gli attaccanti! Da Icardi e Dybala a Lukaku | i 10 più

Mercato : Juve - Inter e Napoli su Guimarães - ma occhio al Chelsea... : Di solito quando si parla di giovani brasiliani, ci aspettiamo di vedere tacchi, dribbling, tocchi di suola e giochetti di prestigio. È il "futebol bailado", divertente di sicuro, ma non sempre ...

Juventus - incontro con l'Inter per Icardi : si tratterebbe sul prezzo : Siamo a fine stagione e per alcune società è già tempo di programmazione per il prossimo anno, soprattutto per quelle società che hanno raggiunto (o quasi) gli obiettivi stagionali. E' il caso ad esempio sia di Juventus che di Inter, con i primi che sono diventati campioni d'Italia a cinque giornate dalla fine del campionato mentre la società di Suning è vicinissima alla matematica certezza della partecipazione alla prossima Champions League. ...

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Parma - Faggiano : 'Ho detto no a Inter e Juve per Bruno Alves. Gervinho...' : Il direttore sportivo del Parma , Daniele Faggiano , ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando la stagione del Parma e svelando alcuni retroscena di mercato. SALVEZZA - 'L'aritmetica non c'è ed è per questo che non posso ancora dare un voto alla nostra stagione: perché prima ...

Inter e Juve - incontro a Londra per Icardi : no a scambi - ecco la proposta : Si è riaccesa in un lampo la trattativa fra Inter e Juventus e che vede coinvolto Mauro Icardi . I due club, o meglio i due direttori dell'area sport, Fabio Paratici per i bianconeri e Piero Ausilio per i nerazzurri, non erano soltanto presenti sugli spalti di Tottenham-Ajax, ma si sono anche visti e incontrati proprio per riaccendere una ...

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Dalla Spagna confermano : “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate. Tutti i dettagli : Mercato Napoli, obiettivo De Paul Il Napoli cerca rinforzi in vista della prossima stagione tra gli obiettivi seguiti c’è Rodrigo De Paul. Proprio Dalla Spagna arrivano conferme su De Paul e gli azzurri. Infatti secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Napoli sarebbe pronto a piazzare il colpo dall’Udinese. Il club partenopeo è in pole per il giocatore, seguito da altre big, come Inter e Juventus. Il Napoli offre trenta ...

Inter - la nuova maglia scatena l'ironia del web : 'Complimenti - fare peggio della Juve non era facile' : Non è ancora stata presentata ufficialmente, ma nei Nike Store in Australia è già possibile acquistare la nuova maglia dell'Inter per la prossima stagione , 2019-20 . Pur senza rinunciare alle ...

Inter - Roma e Juve : occhi su Tottenham-Ajax : Londra è stata un bel serbatoio, ieri sera: da palati fini, questo rush finale di Champions League che mette in vetrina i gioiellini dell'Ajax e molto altro materiale buono. Visti da vicino, fanno il ...

Dalla Spagna : alla Juve Interesserebbe Guardiola : La Juventus ha come allenatore Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più bravi del calcio, basti pensare che in carriera ha vinto sei scudetti (cinque consecutivi con i bianconeri) ed è arrivato due volte in finale di Champions League (Berlino, Cardiff); eppure l'ambiente quest'anno è rimasto deluso Dalla mancata conquista della più importante coppa europea, pur potendo contare su Cristiano Ronaldo. Nonostante l'amara eliminazione ai quarti di ...

Chievo - Inter e Juve si sfidano per Vignato : Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport , il centrocampista del Chievo Emaneul Vignato è finito nel mirino di Inter e Juventus . I due club lo acquisterebbero per poi girarlo in prestito in un'altra squadra.

Juventus - giovedì 2 maggio su Rai 3 Raffaella Carrà Intervisterà Leonardo Bonucci : giovedì 2 maggio per i tifosi della Juventus ci sarà un'importante appuntamento. Infatti, tutti gli innamorati della Vecchia Signora avranno la possibilità di conoscere un po' più nel profondo uno dei loro idoli: Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino sarà il protagonista di "A raccontare comincia Tu", il programma di grande successo di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata si vedrà un Bonucci mai visto che si racconterà alla presentatrice ...

La Juve vorrebbe blindare Kean e porre fine alle mire Interiste su di lui : Con la stagione ai titoli di coda le società calcistiche pensano ad apparecchiare la tavola per il mercato estivo, ormai alle porte. La Juventus, libera da obiettivi da raggiungere sul campo, sta già valutando come sistemare il suo organico ed è normale che guardi in casa degli altri, ma a perseguire questa strategia c'è anche la concorrenza. In particolare l'Inter sarebbe molto ingolosita dal giovane attaccante bianconero Moise Kean. Paratici ...