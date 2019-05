Europee | l’ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui conti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Alleanza sì, ma intransigenza suipubblici. A Milano il 18 maggio i partiti nazionalisti d’Europa si riuniranno insieme a Matteoper presentare “il nuovo gruppo parlamentare dei patrioti”, come ha raccontato a Repubblica Jörg Meuthen, il candidato di punta alledell’Alternative für Deuschland, l’ultradestra. “Se si paragonano le posizioni di Orban con quelle della Lega o dell’AfD è assolutamente chiaro come siano molto simili. Siamo già alleati da un pezzo. Solo che apparteniamo, per ora, a gruppi diversi”, ha detto il portavoce del partito. Posizioni simili tranne su un tema, il fiscal compact, come ammette lo stesso Meuthen. Che poi chiarisce meglio la linea dell’AfD, opposta a quella della Lega: “Il rispetto delle regole del Trattato di Maastricht è fondamentale per garantire la stabilità dell’euro. ...

