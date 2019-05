ERC | 54 premi Proof of Concept per sondare potenziale della ricerca

Otto e mezzo - Carofiglio farnetica contro Salvini sul 25 aprile : pERChé vuole processare il vicepremier : A Otto e mezzo l'ex senatore del Pd Gianfranco Carofiglio è tornato sulle polemiche del 25 aprile e sulla scelta del ministro dell'Interno Matteo Salvini di non partecipare ai cortei organizzati dall'Anpi, preferendo stare a Corleone per le celebrazioni con gli agenti di polizia. Secondo l'ex magist

Il premier bulgaro : il 20 maggio comincia costruzione dell'IntERConnector Grecia-Bulgaria. - VIDEO - - : La costruzione del gasdotto Interconnector "Grecia-Bulgaria" è in programma per il 20 maggio, data preliminare,. Lo ha annunciato il primo ministro della Bulgaria Bojko Borissov dopo un forum sull'...

CalciomERCato Inter - non solo Danilo : Marotta ha in serbo altri due super colpi dalla Premier League : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta muovendosi sotto traccia per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione sportiva L’Inter sembra avere già un piede nella prossima Champions League. Il vantaggio sul quinto posto non lascia ancora tranquilli, servono altri punti da qui alla fine della stagione per la truppa di Spalletti. Quest’ultimo è stato confermato ieri da Marotta, ed il dirigente sta lavorando per rafforzare ...

Brindisi - evade detenuto foggiano in gita 'premio' a San Giovanni Rotondo : ricERCato : Un singolare fatto di cronaca si è verificato sabato 27 aprile in Puglia, precisamente nei pressi di Taranto, dove un detenuto del carcere di Brindisi, un 30enne per la precisione, ha deciso di evadere. Secondo quanto riportano le testate giornalistiche locali online, Brindisi Report e Foggia Today, l'uomo si stava recando ad una gita 'premio' insieme ad altri detenuti. La meta prevista era il santuario di San Giovanni Rotondo, celebre struttura ...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : le MERCedes davanti a Vettel - safety car al 40° giro : Gran Premio di Formula 1 a Baku , in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese dell'Alfa ...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : Bottas ed Hamilton davanti - LeclERC quinto dopo il pit-stop : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

F1 - Gran Premio di Baku : Bottas sorpassa LeclERC - è primo al 32° giro Diretta : Gran Premio di a , in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese dell'Alfa parte quindi ...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : Bottas ed Hamilton sorpassano LeclERC - quarto Vettel : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : LeclERC primo a metà gara davanti alle MERCedes : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

LIVE F1 - diretta Gran Premio di Baku : LeclERC in testa (senza stop) davanti alle MERCedes : Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese...

Croazia : premier Plenkovic conferma sostegno a pERCorso europeo della Bosnia - : La Croazia continuerà a sostenere fortemente la Bosnia nel suo percorso di integrazione europea, il che include anche la possibilità per i croati di avere lo stesso status degli altri due popoli ...

Formula 1 Gran premio di Baku - obiettivo Ferrari : fermare l'egemonia MERCedes : Baku - Le parole del giovedì sono sempre parole in libertà, di buoni propositi. Teoria, che mal si aggrada di solito a un mondo come il motosport, voglioso e bisognoso di cose concrete, di numeri, di fatti. Siamo al quarto appuntamento dell'anno, da quasi tutti definito cruciale: dovesse vincere ancora la Mercedes ...

PERChé i cittadini premiano chi promette risposte semplicistiche in un mondo più complesso : 'L'economia percepita, dati, comunicazione e consenso nell'era digitale', un libro di Basso e Pesole che aiuta a capire cosa succede nella politica, nell'economia, e nella comunicazione in un'epoca di grandi cambiamenti e di nuovi strumenti che hanno colto molti di noi di sorpresa

Renzetti ritira il premio Harald Perten - il ricERCatore senior lavora all'Università di Wageningen in Olanda : ... ricercatore senior dell'Università di Wageningen in Olanda, ha ricevuto il premio Harald Perten 2018: un riconoscimento che viene assegnato per i risultati nella ricerca sulla Scienza e tecnologia ...