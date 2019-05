Borse europee timidamente positive

Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee : ... che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni ...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

Borse europee riflessive in attesa Fed : Borse europee poco mosse nell'ultima seduta di aprile , con gli addetti ai lavori concentrati sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l' annuncio sui tassi di interesse . Buone notizie per l' Italia, uscita dalla recessione tecnica . Negativa la borsa ...

Tutte in rosso le Borse europee - pesano i dati sulla fiducia in Ue : Indicatori della Commissione europea in calo ad aprile. Petrolio ancora in calo. A Milano in evidenza le banche, vendite sulle utility e sull'industria petrolifera. Male Madrid dopo le elezioni...

Borse europee negative. Piazza Affari chiude stabile : E' un importante indicatore dello stato dell'economia. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del dato Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan , prevista domani nel pomeriggio alle 15:00,...

Avvio debole per le Borse europee : Roma, 24 apr., askanews, - Partenza debole per le borse europee. Francoforte cede lo 0,07%, mentre Parigi perde lo 0,31%. Giù anche Londra, in ribasso dello 0,40%. 24 aprile 2019 Diventa fan di ...

Migliorano le Borse europee dietro Wall Street. Piazza Affari resta indietro : Modesta diminuzione per la Borsa di Milano , mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa grazie al buon andamento del mercato americano, dove lo S&P-500 registra un rialzo dello 0,72%. Sul ...

Borse europee sui livelli precedenti : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente dopo il finale piatto di Tokyo e Wall Street . La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. I ...

Borse europee chiuse per il ponte pasquale : Giornata di festa per le Borse finanziarie europee , che rimarranno chiuse fino a lunedì prossimo 22 aprile 2019 per il lungo poste pasquale. Oggi, 19 aprile 2019, resteranno chiuse anche le porte di ...

Andamento positivo per le Borse europee. Debole Milano : Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della Debolezza sulle preoccupazioni di un rallentamento dell'economia. Sessione Debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 1.276,5 dollari l'oncia. Il Petrolio, Light Sweet Crude Oil, ...