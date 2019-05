Vigevano | finanziere uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ha accoltellato a morte ladi 38 anni e poi si è tolto lasparandosi con la pistola d’ordinanza. L’omicidio-suicidio è avvenuto la notte scorsa poco prima di mezzanotte in un’abitazione di via Ivrea a. Il protagonista è undi 55 anni, in servizio alla compagnia di Corsico. La coppia aveva una figlia di 11 anni, che era in casa al momento dei fatti. Da quanto si è appreso, l’uomo era molto geloso e non accettava l’intenzione della donna di separarsi. Sulla vicenda indaga la polizia diL'articololae poi silaproviene da Il Fatto Quotidiano.

